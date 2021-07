C’est une nouvelle qui ne va pas plaire aux familles des 28 passagers d’un vol intérieur russe. En effet, la trace de l’avion transportant ces derniers a été perdue au niveau de l’est de la Russie. C’est ce mardi 6 juillet 2021 que les médias russes Interfax et RIA ont donné l’information.

L’avion n’a plus émis de signaux de reconnaissance

Ils ont par ailleurs fait savoir que l’avion, un AN-26, qui faisait la liaison entre Petropavlovsk-Kamchatsky et la commune de Palana située dans la péninsule russe du Kamchatka n’a plus émis de signaux de reconnaissance. C’est en plein vol qu’ils ont été perdus. Après cela, plusieurs hélicoptères ont été dépêchés sur les lieux afin de retrouver les éventuels restes de l’appareil. D’autres sources ont estimé qu’il se serait écrasé au sol à proximité d’une mine de charbon, près de Palana, ou encore il aurait terminé dans la mer. Notons qu’au nombre des passagers de l’avion figurent six membres d’équipage ainsi qu’un ou deux enfants.

41 personnes ont péri dans un accident en 2019

Pour mémoire, le dernier accident grave d’un avion en Russie remonte en 2019. Un appareil de type Sukhoi superjet avait réalisé un atterrissage forcé. Cela avait provoqué un incendie sur la piste d’un aéroport de Moscou, dans laquelle quarante et une personnes ont péri. En 2018, un autre avion de type AN-148 de la compagnie russe Saratov Airlines a eu un accident quelques instants après avoir décollé de Moscou. Aucun des soixante-onze passagers du vol n’a survécu à cet accident.