En Russie, les derniers tests du nouveau système de défense anti-aérienne S-500 viennent d’être effectués. Des tests couronnés de succès selon les autorités, qui confirment par la même occasion que ce dernier pourra être déployé dans les mois à venir. Un petit bijou de technologie selon le Kremlin, qui évoque une première mondiale.

En effet, les S-500 sont supposés remplacer le système de défense S-400, toujours très moderne et utilisé par d’autres nations comme la Turquie par exemple. Pour autant, cette nouvelle version est différente dans le sens où elle dispose d’une portée maximale de 600 kilomètres. Un avantage conséquent.

S-500 russe, des tests menés à bien

Des exercices de tirs sur des cibles à grande vitesse ont été réalisés ces derniers jours par le ministère russe de la Défense. Toutes les cibles ont été atteintes, selon le premier rapport rendu sur le sujet. Les S-500 devraient notamment servir à détruire des missiles de moyenne portée voire des missiles intercontinentaux.

Un projet de modernisation d’envergure

De quoi satisfaire le commandant des forces aérospatiales russes, Sergueï Sourovikine. En effet, cette technologie débarque dans un contexte particulier. En effet, Moscou est de plus en plus critiquée, de plus en plus ciblée par la communauté internationale. Face aux tensions, le Kremlin a confirmé vouloir moderniser l’ensemble de son parc militaire.