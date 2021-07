« Allez-me voir ce qui se passe ». C’est cette phrase de Patrice Talon qui a permis de mettre à nue le scandale à l’Agence nationale des Transports terrestres (AnaTT) du Bénin. En effet, selon le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, c’est au cours d’un conseil des ministres que le chef de l’Etat a ainsi ordonné au ministre des transports Hervé Hêhomey d’aller fouiller du côté de l’AnaTT pour comprendre les raisons des plaintes de rançonnements provenant des populations.

« C’est le déclencheur et c’est cela qui permet de voir l’étendue des pratiques malsaines qu’il y avait à ce niveau-là » assure le secrétaire général adjoint du gouvernement invité hier dimanche sur l’émission sociopolitique “90 minutes pour Convaincre” de Radio Bénin. Il explique que nos concitoyens se faisaient arnaquer. On leur prenait deux mille francs pour leur fixer les plaques d’immatriculation de leurs motos alors que ce n’est prévu nulle part, dénonce l’ancien journaliste.

Annoncés devant la Criet

Il informe par ailleurs que les rançonnements au niveau de cette agence se chiffraient à 145 millions de Fcfa. Une part non négligeable des 13, 6 milliards de francs Cfa détournés . Rappelons que l’ex- directeur général de l’AnaTT Thomas Agbéva et plusieurs autres cadres de l’Agence ont déjà été arrêtés. Ils sont annoncés devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).