L’ancien directeur général de l’Agence nationale des Transports Terrestres (AnaTT) Thomas Agbéva est en prison depuis cette nuit. Il a été placé en détention provisoire avec 10 autres coaccusés. C’est une décision de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). En effet, Agbéva et 15 coaccusés ont été présentés au Procureur de la juridiction spéciale hier mercredi par la Brigade économique et financière (Bef). Seulement 11 prévenus ont été mis sous mandat de dépôt. Les 05 autres sont placés sous contrôle judiciaire selon les informations rapportées par Frissons radio.

Poursuivis pour corruption dans les passations des marchés publics

Rappelons que Thomas Agbéva et ses coaccusés sont poursuivis pour corruption dans les passations des marchés publics et abus de fonction. Leurs ennuis judiciaires ont commencé après l’examen d’un rapport d’audit de la gestion de l’AnaTT lors du conseil des ministres du 07 juillet dernier. Ce rapport a révélé de « graves irrégularités ».

Il s’agit entre autres des défaillances au niveau de l’organisation générale de l’Agence, caractérisée par un cadre réglementaire inadéquat, l’insuffisance du personnel technique, la pléthore d’agents d’exécution, la prépondérance des traitements manuels de données ainsi que le défaut de protection de celles-ci ou de l’intégrité du système informatique.

Des manques à gagner estimés à 13,6 milliards de FCFA

Ce contexte a favorisé au cours de la période de 2016 à 2020, des manques à gagner estimés à 13,6 milliards de FCFA dont 1,3 milliard de FCFA concernant des décaissements relatifs à des marchés irrégulièrement passés, 191 millions de FCFA s’agissant de paiements pour des actes anormaux de gestion et 12,1 milliards de FCFA au titre de présomptions de fraude dans le cadre de la gestion des opérations d’immatriculation.