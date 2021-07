Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a manifesté ce mercredi 28 juillet, la préoccupation de Moscou face à l’activité des services spéciaux américains sur le territoire russe, refusant tout de même de comparer les succès des agences de renseignement des deux pays. « Les services spéciaux américains sont actifs sur notre territoire et cela, bien sûr, est une source de préoccupation », a déclaré le porte-parole. « Cela est évident depuis longtemps et cela se poursuit », a-t-il ajouté.

A la question de savoir si le Kremlin est d’accord avec l’affirmation du président américain Joe Biden selon laquelle les services spéciaux américains sont bien plus efficaces que leurs homologues russes et que le président Vladimir Poutine est sérieusement préoccupé par cela, Peskov n’a totalement pas nié les allégations. « Bien sûr, les services spéciaux américains sont très puissants et leur renseignement est très puissant », a-t-il affirmé avant de nuancer : « Cependant, c’est un travail ingrat d’affirmer qui est le plus fort et qui est le plus faible », a déclaré le porte-parole.

“Fiers de notre renseignement et de notre contre-espionnage”

« Naturellement, il serait étrange que le chef de l’État américain dise quelque chose de différent à son personnel de renseignement », a déclaré Peskov indiquant être fier du renseignement russe. « Croyez-moi, nous avons de nombreuses raisons d’être fiers de notre renseignement et de notre contre-espionnage », a-t-il déclaré. La question de la supériorité des services de renseignement américains a été abordée par le président américain dans son discours aux dirigeants et au personnel de la communauté du renseignement du pays ce mardi 27 juillet.