Tenter de remporter le ‘’Golden Slam’’ pour les joueurs de tennis est comparable à la quête du Saint Graal pour les croisés. Un aboutissement, le couronnement de toute une carrière. Jusqu’ici une seule personne avait réussi cet exploit et ce n’était aucun des joueurs de tennis masculins. C’est que le Golden Slam est l’un des exploits les plus difficiles du tennis. Il n’est même pas possible la plupart des années car il oblige un joueur à remporter l’or olympique au cours de la même saison où il a également remporté le grand chelem. En d’autres termes quatre tournois majeurs en plus d’une médaille d’or olympique. Le seul tennisman à ce jour en quête de ce couronnement est bien entendu le numéro un mondial, Novak Djokovic. Une quête qui s’est arrêtée net ce vendredi.

Alexander Zverev met fin au rêve de Djokovic

L’allemande Steffi Graf est à cette heure la seule athlète professionnelle de tennis à avoir réussi, le Golden Slam. Elle remportait son premier Grand Chelem à Roland-Garros en 1987 ; et en 1988, elle décrochait l’Open d’Australie, l’Open de France, le Wimbledon, l’US Open et les Jeux olympiques. Aujourd’hui, 33 ans plus tard, Novak Djokovic, 34 ans, espérait suivre ses traces. L’athlète numéro un mondial, a vingt Grand Chelem à son actif dont le dernier obtenu ce mois-ci à Wimbledon. Le déplacement sur Tokyo représentait donc pour Novak une opportunité à ne pas laisser filer.

Cependant, la quête de Novak Djokovic pour un “Golden Slam” historique a pris fin vendredi alors qu’il s’inclinait face à l’allemand Alexander Zverev en demi-finale de ces Jeux d’été. Zverev a déclaré après sa victoire que bien qu’euphorique à l’idée de pouvoir rapporter une médaille à son pays, il ne pouvait que se sentir un peu triste pour Djokovic. « Bien sûr, je suis heureux d’avoir gagné, mais à la fin de la journée, je sais ce que peut ressentir Novak » a déclaré à la presse le tennisman allemand.

Zverev à la fin de la rencontre a confié avoir dit au Serbe toute son admiration pour celui qu’il considérait comme l’un des meilleurs joueurs de tennis au monde. « Je savais qu’il poursuivait un Golden Slam mais vous ne pouvez pas tout gagner », a déclaré Zverev. Ajoutant : « Je lui ai dit qu’il était le plus grand joueur de tous les temps, et que je suis désolé ».