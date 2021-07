Les Jeux Olympiques de Tokyo ont débuté. Certes les conditions ne sont pas celles qu’avaient escomptées les organisateurs mais cela semblait ne gêner en rien les athlètes qui se sont donnés les moyens de décrocher des titres. L’Afrique notamment qui avec certaines nouvelles valeurs comme, l’équipe nationale du Nigéria au basketball, la tunisienne Ons Jabeur au tennis, le sprinteur sud-africain Akani Simbine et le triple sauteur burkinabé Fabrice Hugues Zango, montrait quelques prétentions à une moisson fournie. Et c’est la Tunisie qui remporte au continent sa première médaille d’or et ce n’est pas au tennis.

Ahmed Hafnaoui crée la surprise…

L’athlète tunisien Ahmed Hafnaoui a été le superbe vainqueur du 400 mètres nage libre aux Jeux de Tokyo, ce dimanche, battant un groupe de nageurs beaucoup plus expérimentés, « plus rapides et plus âgés ». Le nageur de 18 ans a terminé en quelques centièmes de secondes seulement devant les deux autres à la plus haute marche du podium. Le tunisien Ahmed Hafnaoui a remporté dimanche la médaille d’or olympique de natation au 400 m nage libre hommes en 3 minutes, 43.26 secondes ponctuant sa victoire de cris forts qui ont résonné dans l’arène de 15 000 places presque vide.

Quand l’Australien Jack McLoughlin remportait la médaille d’argent en 3:43,52 et que l’Américain Kieran Smith remportait le bronze en 3:43,94. Pourtant Hafnaoui n’était pas un favori, d’ailleurs, le nageur américain Kieran Smith confiera d’ailleurs à la presse qu’il n’avait jamais entendu parler du jeune tunisien. Une chose qu’il pourra désormais corriger. « Quand j’ai touché l’eau, je ne pensais qu’à la médaille, pas à l’heure », a confié Hafnaoui à aux médias présents, une détermination et un désir qui l’ont porté jusqu’à sommet.

Mais même à l’arrivée le jeune tunisien avait quelque peu douté, « quand j’ai touché le mur et que je me suis vu en premier, j’étais tellement surpris » a-t-il ajouté. Le fait est que le nageur entrait désormais dans la légende en tant que deuxième plus jeune athlète d’un pays africain à remporter une médaille d’or en natation après la sud-africaine Joan Harrison, 16 ans, aux Jeux d’Helsinki de 1952. Mais également en tant que second tunisien avec Ous Mellouli, a remporté une médaille d’or en natation et quatrième médaillé d’or olympique du pays.