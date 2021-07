Le ministre des sports Oswald Homéky a procédé, ce samedi 3 juillet 2021 au stade René Pleven d’Akpakpa à Cotonou, au lancement de la première édition du tournoi de football dénommé ‘’Tournoi de l’indépendant Alakpato Patrice ’’. Au terme de la première rencontre de ce tournoi dont la finale se dispute le 1er août prochain, c’est l’équipe du 9è arrondissement qui a pris le dessus sur celle du 12 è arrondissement de Cotonou.

Au Bénin, c’est déjà les grandes vacances scolaires. Et pour permettre aux jeunes de moins de 20 ans une activité de distraction saine, Patrice Alapkato a initié le tournoi de football. Ce tournoi dénommé « Tournoi de l’Indépendance Alakpato Patrice» regroupe les équipes des 15ème et 16 circonscriptions de Cotonou, soit un total de 13 équipes (1er arrondissement au 13ème arrondissement). Les 13 équipes des 13 arrondissements sont répartis en 4 groupes. Les premiers de chaque groupe et le meilleur deuxième vont jouer les quarts de finale. Trois terrains sont retenus pour abriter les différentes rencontres. Il s’agit des terrains de Kouhounou, de René Pleven et du CEG Sègbèya.

Les équipes du 9è et du 12è arrondissement ont donc disputé la rencontre inaugurale de ce tournoi devant le ministre des Sports Oswald Homéky, le préfet du Littoral, Alain Orounla, le promoteur et d’autres amoureux du cuir rond. Ce match a été remporté par la formation du 9ème arrondissement. Pourtant à la fin des 45 premières minutes, aucune des deux équipes n’a réussi à offrir le score. C’est lors de la deuxième partie que les jeunes du 9è arrondissement se sont réveillés. Par deux fois, ils ont trouvé le fond des filets de leur adversaire du jour grâce aux réalisations de Tanguy Avossefohou et Mamadou Fadel (2-0).

Détection de talents

« La motivation c’est toujours de retrouver de nouveaux talents, fruits d’une relève de qualité qui pourront abonder notre championnat », a informé le promoteur du tournoi, Patrice Alakpato. Il a rappelé que le football de jeunes, est la base. Et si le Bénin veut avoir des grands noms, des grands joueurs, il faut préparer une relève de qualité. C’est pourquoi « nous avons pris la décision d’organiser cette compétition qui réunit des 15ème et 16ème circonscriptions de la ville de Cotonou pour accompagner les efforts du chef de l’Etat et de son gouvernement à travers le ministère des sports qui sont en train de révolutionner le sport au Bénin ». Il n’a pas manqué de féliciter les différents chefs d’arrondissement et les encadrements techniques pour avoir respecté les dispositions du tournoi en ce qui concerne le respect des âges.