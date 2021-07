Selon le rapport de transparence budgétaire 2021 du département d’Etat américain, le Bénin ne satisfait pas aux exigences minimales de transparence fiscale. Le document indique que le pays dirigé par Patrice Talon, a fait des progrès significatifs en rendant publiques les informations sur la dette des entreprises d’Etat garantie par le gouvernement. Cependant, les “documents budgétaires n’ont pas détaillé les allocations et les revenus des entreprises d’Etat”.

“De plus le rapport budgétaire de fin d’année n’a pas été publié dans les 12 mois suivant la fin de l’exercice”. Le rapport de transparence budgétaire reconnaît par ailleurs que le gouvernement béninois a rendu les documents budgétaires largement et facilement accessibles au grand public, y compris en ligne, au cours de la période considérée. Les informations sur les titres de créances étaient accessibles au public. L’institution supérieure de contrôle a audité l’intégralité du budget exécuté et a rendu les résultats disponibles en ligne.

Ce que le pays doit faire pour améliorer sa transparence fiscale

Le gouvernement est également en train de mettre en place une nouvelle institution supérieure de contrôle indépendante. Le département d’Etat pense cependant que le Bénin améliorerait sa transparence fiscale en publiant des rapports de fin d’année en temps opportun, en établissant une institution supérieure de contrôle respectant les normes internationales d’indépendance et en fournissant une comptabilité complète des transferts à destination et en provenance de toutes les entreprises publiques.