Sur une vidéo Facebook désormais virale, un officier de police est accusé de prévarication. Ici ce « manquement aux obligations résultant de sa charge ou de son mandat », se serait manifesté dans le fait que l’agent des forces de l’ordre aurait abusé de ses prérogatives pour arriver à ses fins. Selon l’auteur de la vidéo, un afro américain dont l’identifiant est GlockBoy Savoo sur Facebook, l’officier de police pour avoir légalement le droit de fouiller le véhicule dans lequel il se trouvait, y aurait illégalement déposé « un paquet probablement de drogue ». La scène a été filmée durant 16 secondes.

Un policier pris en flagrant délit ?

La scène selon l’auteur de la vidéo se déroule au cours d’un contrôle de routine sur une des nombreuses routes du Wisconsin aux USA. Alors qu’il est à l’arrêt, GlockBoy Savoo, filme un policier alors qu’il s’approche de son véhicule et jette « quelque chose » sur la banquette arrière. L’homme s’en approche et découvre « paquet », qui selon lui contenait de la drogue. « C’est la première fois que je vois un flic essayer de me piéger juste pour avoir une raison de fouiller la voiture. Il ne sait même pas que j’enregistrais. Vous pouvez dire qu’il était nerveux », a écrit Savoo en légende de la publication de la vidéo sur Facebook.

Selon GlockBoy Savoo, le policier serait un membre des services de Police de Calédonie dans le Wisconsin. Et justement, Samedi, le service de police de Calédonie a annoncé dans l’après-midi qu’il procéderait à un examen interne complet après la diffusion de la vidéo. Le chef de la police de Calédonie, Christopher Botsch, dans un message adressé aux médias sociaux, a demandé la patience du public pendant que son département enquête sur les allégations, affirmant que le département les prenait très au sérieux.

« L’examen complet prendra un certain temps, (…) Veuillez garder à l’esprit que la vidéo du téléphone portable qui circule ne représente qu’une petite partie de l’ensemble de la rencontre ; alors que toutes les vidéos disponibles peuvent fournir plus de contexte. » a écrit le chef de police rappelant que tous les policiers avaient avec eux un caméra embarquée activée. « Dans le cadre de l’enquête interne, nous examinerons ces vidéos », a déclaré le chef Botsch. Mais a-t-il également ajouté : « Le service de police de Calédonie croit fermement à la transparence ; par conséquent, toutes les vidéos des caméras portées sur le corps seront disponibles dans les prochains jours ».