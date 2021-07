Une femme du Maryland aux Etats-Unis, ayant la garde temporaire de sa jeune nièce et de son neveu a été accusée de maltraitance d’enfants ayant entraîné leur mort après que des agents eurent trouvé leurs corps gravement malnutris fourrés dans le coffre de sa voiture, selon des documents judiciaires. Un communiqué de la police vendredi a déclaré que les deux enfants décédés étaient frères et sœurs et que Nicole Johnson, 33 ans, était leur tante. Ils ont identifié les jeunes comme étant Joshlyn Johnson, 7 ans, et Larry O’Neil, 5 ans.

Une déclaration de cause probable a indiqué que le corps gravement décomposé de la jeune fille ne pesait que 8Kg. Le garçon lui ne pesait que 9kg au moment de son autopsie. Les médecins ont rapporté qu’il « aurait fallu plusieurs mois de malnutrition pour atteindre ces poids », selon les documents d’accusation. Johnson fait face à de nombreuses accusations, notamment de négligence et de maltraitance d’enfants au premier degré qui ont entraîné la mort d’enfants de moins de 13 ans. Les forces de l’ordre ont arrêté la voiture de la femme juste après 23 heures mercredi, a annoncé la police.

Tentative de fuite

Lorsqu’on lui a dit que sa voiture serait remorquée et qu’elle pouvait retirer tous ses effets personnels, faute de pièces, elle a sorti un sac fourre-tout et quelque chose enveloppé dans un sac poubelle du coffre. L’officier a signalé avoir senti une odeur puissante. Lorsque l’officier a vu des asticots dans le sac poubelle et a découvert le corps en décomposition d’un jeune enfant, la femme aurait tenté de s’enfuir. Elle a été rapidement attrapée et les détectives disent avoir trouvé le corps de l’autre enfant dans un sac fourre-tout.

La puanteur provenait d’un rat dans le moteur

Selon les documents d’accusation, elle a d’abord dit aux agents qu’elle n’avait aucune idée que les corps de sa nièce et de son neveu se trouvaient dans le coffre. Elle pensait que la puanteur provenait d’un « rat dans le moteur », a indiqué le communiqué de la police. Elle a ensuite déclaré aux enquêteurs qu’elle séjournait dans un motel lorsqu’elle a frappé la jeune fille. L’enfant s’est cogné la tête et elle a mis le corps dans une valise et l’a transporté dans la voiture « pendant de nombreux mois », selon les documents d’inculpation.

Il y a environ deux mois, selon les documents d’inculpation, l’autre enfant était « fatigué », est allé se coucher dans la voiture et ne se serait jamais réveillé. La police allègue que Johnson a ensuite mis son corps dans un sac et l’a fourré dans le coffre à côté du corps de sa sœur décédée. Les enquêteurs disent que la mère biologique des enfants, Dachelle Johnson, a déclaré aux détectives qu’elle avait laissé ses enfants aux soins de sa sœur parce qu’elle était incapable de s’en occuper.