Aux USA, une fillette âgée de six ans, a failli être kidnappée par un homme, alors qu’elle se trouvait du côté de Louisville, dans le Kentucky. Heureusement pour elle, des agents de sécurité sont arrivés juste à temps pour forcer le suspect à sortir de son véhicule. La body cam elle, montre des images édifiantes.

En effet, alors que l’enfant se trouve dans la voiture du ravisseur, les agents des forces de l’ordre situés sur place entourent le véhicule et invitent les personnes se trouvant à l’intérieur, à sortir. Or, personne ne bouge. Un policier ouvre alors la porte et découvre la fillette, recroquevillée sur le siège passager avant, du véhicule.

Une fillette de six ans, presque enlevée

Il l’a prend alors dans ses bras afin de l’emmener en sécurité. L’homme, qui se trouvait à ses côtés, sera rapidement interpellé. Il aurait confié avoir pris la jeune fille après qu’il l’ait vu jouer dehors. Il l’a embarqué avant de réaliser que ce qu’il faisait était relativement mal, notamment à cause des pleurs de la fillette.

Les forces de l’ordre interviennent

C’est en revenant sur les lieux du rapt qu’il sera interpellé. En effet, des témoins ont aperçu la scène et ont appelé les forces de l’ordre, qui se sont donc croisées. Placé en détention, le suspect a plaidé non coupable à des accusations d’enlèvement d’un mineur. Il dispose à ce jour d’une caution fixée à un million de dollars.