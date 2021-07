Les États-Unis célèbrent le 4 juillet 2021 comme le jour de l’indépendance de l’Amérique en mémoire du 4 juillet 1776, lorsque les représentants des 13 colonies qui sont devenues les États-Unis ont approuvé la déclaration historique d’indépendance de la Grande-Bretagne. Le Jour de l’Indépendance est célébré partout dans le pays avec des barbecues, des pique-niques, des concerts, des carnavals, des défilés, des feux d’artifice, des réunions de famille, des discours politiques et des cérémonies. Mais ce jour était particulier pour l’ancienne famille présidentielle, les Obama. Ce 04 juillet, la première née des Obama, Malia fêtait ses 23 ans.

« Joyeux 4 juillet et joyeux anniversaire Malia !»

Le mois dernier, le 10 juin, c’était la fille cadette des Obama, Sasha, qui a eu 20 ans et a reçu un hommage Instagram de ses parents. Barack Obama avait alors écris : « ça a été une joie de te voir devenir la personne que nous avons toujours j’espérais que tu le serais », et Michelle de renchérir en disant que Sasha « serait toujours ma petite fille, mais je ne pourrais pas être plus fière de la femme que tu deviens ». Ce quatre juillet, c’est la fille aînée, Malia qui recevait sa part d’hommages de l’ancien couple présidentiel.

Un hommage particulier. Car alors que la belle jeune fille s’apprête à terminer son cursus dans l’une des plus prestigieuses universités américaines, Harvard ; et certainement se rapproche du moment de réclamer son indépendance, les messages de Barack et de Michelle avaient comme un parfum de nostalgie. L’ancienne première dame a partagé un instantané de l’enfance de Malia avec des mots gentils sur sa fille.

« Bon 4 juillet à tous, et aussi, joyeux 23e anniversaire à notre chère Malia ! » écrivait Michelle Obama. Avant d’ajouter : « cela fait quelques années que nous avons pris cette photo, mais je sais qu’elle sera toujours ma douce petite fille, dont les gros câlins et le grand cœur embellissent toujours ma journée. Malia, nous t’aimons et sommes tellement impatients de voir ce que cette année va t’apporter ! »

Sur le même ton, le président Barack Obama, avait lui aussi évoqué, tout en partageant une photo de l’époque où Malia était une petite fille, les périodes innocentes de sa fille. Il écrivait en substance : « les jours où tu pensais que les feux d’artifice( feux d’artifices pour la fête nationale ndlr) étaient pour toi me manquent. Cela a été une telle joie de te voir commencer à faire ton propre chemin dans le monde, avec sang-froid, grâce et humour. Joyeux 4 juillet et joyeux anniversaire Malia !».