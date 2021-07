Depuis qu’il a quitté ses fonctions à la tête des Etats-Unis, l’ancien président américain Donald Trump est toujours un homme politique très suivi dans son pays. Récemment, il a exhorté ses partisans à se faire vacciner contre le nouveau coronavirus (covid-19). C’était au cours d’un rassemblement qui s’est tenu dans la soirée d’hier samedi 24 juillet 2021, à Phoenix dans l’Etat d’Arizona, que l’ancien locataire de la Maison Blanche a fait cette recommandation.

« Je crois aussi en votre liberté à 100% »

Au cours de son intervention, il a déclaré : « J’ai développé le vaccin. Ils ont dit que ça prendrait de trois à cinq ans, que ça sauverait le monde. Je vous recommanderais de le prendre, mais je crois aussi en votre liberté à 100%. Mais juste pour que vous compreniez, il s’agissait d’une grande réussite ». Comme d’habitude, Donald Trump n’a pas manqué de jeter une pique à son successeur, le démocrate Joe Biden. Pour lui, si certains Américains refusent de se faire vacciner c’est parce qu’ils n’ont pas confiance en ce dernier. « Les gens ne se font pas vacciner parce qu’ils ne font pas confiance au président. C’est aussi simple que ça » a-t-il ajouté. Notons que de nombreuses personnes ont été vaccinées aux Etats-Unis. Cependant, de nombreuses autres sont encore réticentes à la vaccination.

C’est le cas des Etats qui comptent beaucoup de partisans de l’ancien président américain. Au Mississipi et en Alabama, le taux de vaccination peine à toucher les 40%. Pour rappel, les Etats-Unis font partie des pays les plus touchés par le coronavirus avec plus de 610 000 personnes qui sont mortes du virus. Outre Donald Trump, d’autres membres du camp républicain ont appelé, au cours de ces dernières semaines, les Américains à aller se faire vacciner.