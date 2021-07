L’ancien président américain Donald Trump fait encore la une des journaux pour ses déconvenues avec les réseaux sociaux. En effet, les comptes des réseaux sociaux de l’ancien locataire de la Maison Blanche avaient été bloqués suite à l’émeute du 6 janvier sur le capitole américain. Plusieurs mois après avoir quitté ses fonctions, le milliardaire républicain s’est joint à d’autres personnalités pour trainer les géants de la technologie en justice.

Elles ne respectent pas le principe de la liberté d’expression

C’était au début de ce mois de juillet qu’il avait annoncé avoir pris part à un recours collectif contre Facebook, Twitter et Google, entre autres. « En commun avec l’America First Policy Institute, je dépose un recours collectif contre les grands géants de la technologie, notamment Facebook, Google et Twitter, ainsi que leurs PDG, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai et Jack Dorsey -trois gars vraiment sympas » avait-il indiqué. Selon lui, les actions de ces derniers sont illégales, puisqu’elles ne respectent pas le principe de la liberté d’expression. Dans une récente interview, le prédécesseur de Joe Biden s’est montré sûr de remporter la victoire, devant la justice, face aux réseaux sociaux américains.

Au cours d’un entretien accordé à la chaîne de télévision Fox News, il a assuré qu’ils remporteront la victoire face à ces derniers. « Ils possèdent l’immunité contre tant de choses différentes, mais pas contre cette poursuite parce qu’il s’agit d’une violation de la Constitution. Une violation comme nous n’en avons jamais vu » a estimé Donald Trump.