Aux États-Unis, de nombreuses raisons ont conduit à la refonte du paysage de la peine de mort aux États-Unis en 2020. La tendance à long terme du pays à s’éloigner de la peine capitale ; la pire pandémie mondiale depuis plus d’un siècle que le monde ait connue ; et les manifestations nationales pour la justice raciale. Alors que la pandémie s’aggravait, de nombreux États, dont le Texas et le Tennessee, parmi les plus actifs, ont reporté les exécutions prévues de prisonniers condamnés. Ce mercredi, John Hummel, coupable d’un triple homicide, qui avait vu sa sentence reportée pour raison de covid-19, était exécuté.

Plus d’une année dans le couloir de la mort…

John Hummel, ce mercredi, était la seconde personne de tous les USA à voir sa sentence de condamnation à mort être exécutée. Et cela après les différents reports induits par notamment la pandémie du coronavirus. Hummel devait voir sa sentence exécutée en Mars 2020. Mais les juges avaient jugé que dans le contexte de crise sanitaire que traversait le pays, la logistique humaine et matérielle que requerrait une telle opération ne pouvait correspondre aux mesures fédérales de préservation édictées par le gouvernement. John Hummel avait dû donc attendre une année entière dans le couloir de la mort.

L’homme de 45 ans, un marine américain démobilisé a été accusé d’avoir mortellement poignardé sa femme Joy « plus de 30 fois » dans leur maison de Fort Worth en décembre 2009, puis d’avoir battu jusqu’à ce que mort s’en suive, sa fille de cinq ans et son beau-père en fauteuil roulant. Tout cela avant de mettre le feu à la maison. Cependant diverses associations de lutte contre la peine de mort aux USA avaient milité pour empêcher cette exécution.

Parmi les arguments avancés, le fait pour un psychologue lors du procès d’avoir déclaré que Hummel souffrait probablement de plusieurs troubles de la personnalité, dus à un traumatisme lors de son service militaire. Mais le fait pour l’ancien militaire de s’être enfui après les meurtres et l’évocation d’une liaison extra conjugale, avaient semble-t-il motivé les juges dans leur sentence.