Une affaire de violation présumée de garde d’enfant dans laquelle l’ancienne actrice de la série NCIS, Zoe McLellan, est impliquée, fait la une des la presse américaine. En effet, selon l’ex-compagnon de cette dernière, l’actrice aurait violé leur accord de garde en disparaissant avec leur fils Sebastian. L’accusation est portée par l’acteur Jean-Pierre Guy Guillain, qui soutient que Zoe McLellan est partie avec leur fils en avril 2019.

L’affaire avait commencé en 2017

D’après le média américain TMZ,la situation avait poussé l’acteur à déposer une plainte contre cette dernière pour « privation de garde d’enfant et de vol d’enfant » entre autres. Suite à cette plainte, le comté de Los Angeles a lancé, en mai dernier, un mandat d’arrêt contre Zoe McLellan. Notons que c’était en 2017 que cette affaire a commencé entre l’actrice de NCIS et son ex-compagnon. A en croire le père de l’enfant, le fait que Zoe McLellan ait amené leur fils sur le tournage du film canadien « Is My Daughter Really Dead? » est une violation de leur accord de garde. Cependant, cet avis n’était pas celui d’un juge.

L’enfant serait auprès de sa mère

Selon le magistrat, il ne s’agit pas d’un enlèvement, mais du « résultat du travail de la mère dans un domaine dans lequel il était connu des deux parties qu’elle pourrait avoir besoin de travailler en dehors de Los Angeles ». En outre, le garçon est toujours porté disparu et serait auprès de sa mère, à en croire l’avocat de Jean-Pierre Guy Guillain. Pour rappel, Zoe McLellan est aussi connue pour son apparition dans la série « Survivant désigné » avec l’acteur Kiefer Sutherland.