Un ‘’appel aux résultats’’ est une pratique courante pour les entreprises cotées en bourse. C’est essentiellement une conférence téléphonique entre la direction d’une entreprise publique, les analystes, les investisseurs et les médias pour discuter des finances de l’entreprise. Il permet à une société ouverte de discuter de ses performances passées et de ses plans futurs, ainsi que de répondre aux questions des analystes, des investisseurs et des médias. Ce lundi, l’appel pour les résultats du second trimestre de Tesla, a été pour Elon Musk l’occasion d’annoncer que le fabricant de voitures électrique a vu ses bénéfices dépasser le milliard de dollars pour la première fois dans l’histoire de l’entreprise.

1.14 Milliards de bénéfices nets…

Le bénéfice du constructeur de véhicules électriques au deuxième trimestre s’est établi à 1,14 milliard de dollars, soit 1,02 dollars par action, la première fois qu’il dépasse ce cap. Il y a un an, la société n’avait gagné que 104 millions de dollars ou 10 cents par action. Le chiffre d’affaires total a également connu une augmentation de 11,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 98% d’une année sur l’autre, principalement due à la vente de voitures. Des résultats qui ont montré que Tesla va de mieux en mieux, ayant enregistré un bénéfice au cours de huit trimestres consécutifs, 2020 ayant été sa première année vraiment rentable depuis sa création.

« Tesla a impressionné par ses chiffres, car la plupart de ses revenus provenaient de la vente de véhicules », a déclaré Jesse Cohen, analyste financier, après l’appel de Lundi. Des chiffres d’autant plus impressionnants que la société il y a peu avait annoncé une perte d’environ 20 millions d’euros dans ses avoirs en Bitcoin, des dépenses d’exploitation plus élevées telles que l’accélération des modèles S et X révisés, et des coûts de chaîne d’approvisionnement supplémentaires. Mais Tesla avait réussi à passer le cap et la compagnie était désormais tournée vers la conquête de nouveau segment du marché européen.

Et Elon Musk de prévenir, que l’appel de ce lundi, qu’il ne se plierait désormais à l’exercice de ces appels de résultats que s’il avait des annonces majeures à faire. « Je ne ferai plus par défaut l’appel des résultats. Évidemment, je ferai l’assemblée annuelle des actionnaires, mais je pense qu’à l’avenir, je ne serai très probablement pas aux appels de résultats à moins que j’ai quelque chose de vraiment important à dire » a confié le patron de Tesla, Space X, Paypal, Neuralink et bien d’autres.