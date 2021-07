La Conférence des évêques catholiques des États-Unis (USCCB) a annoncé mardi la démission de son plus haut responsable administratif, Monseigneur Jeffrey Burrill, évoquant des allégations de « comportement inapproprié possible ». Peu de temps après l’annonce, le média catholique romain The Pillar a publié son article sur la base de données qui, selon lui, étaient « corrélées à l’appareil mobile de Burrill » et a indiqué qu’il avait visité des bars gays et des résidences privées à l’aide d’une application de rencontres populaire auprès des homosexuels.

Le journal a allégué une « inconduite sexuelle en série » de Burrill. Dans l’Eglise catholique, l’homosexuelle est considérée comme un péché, et les prêtres sont censés rester célibataires. L’archevêque de Los Angeles, José Gomez, président de l’USCCB, a déclaré dans un communiqué que les responsables de la conférence avaient appris lundi les allégations de comportement inapproprié possible. « Ce qui a été partagé avec nous n’incluait pas d’allégations d’inconduite avec des mineurs », a déclaré Mgr Gomez.

“L’église sera vide”

« Cependant, afin d’éviter de devenir une distraction pour les opérations et les travaux en cours de la Conférence, Monseigneur a démissionné avec effet immédiat ». « La Conférence prend au sérieux toutes les allégations d’inconduite et prendra toutes les mesures appropriées pour y remédier », a-t-il ajouté. La conférence des évêques américains n’a publié aucune déclaration ni lettre de démission de Burrill. Le prêtre jésuite, James Martin, éminent défenseur d’une plus grande inclusion des LGBTQ dans l’Église catholique, a critiqué l’article du journal.

« Les prêtres doivent évidemment tenir leurs promesses de célibat. Mais les journalistes catholiques ne devraient pas utiliser des moyens immoraux pour espionner les prêtres », a-t-il déclaré à l’AP. « Parce que ce qui vient ensuite ? Espionner les enseignants des écoles catholiques ? Espionner les paroissiens ? Et où cela s’arrête-t-il – quand nous avons une église où personne n’a jamais péché ? L’église sera vide », a-t-il dénoncé.