Certaines personnes ayant reçu une dose de vaccin à ARN messager ont été sujettes à des inflammations cardiaques dont les myocardites ou les péricardites. Même si ces cas sont assez rares dans les zones où elles ont été reportées, les risques de les avoir sont moindres comparés aux bénéfices que procurent lesdits vaccins. Suite à l’apparition de ces cas, les autorités sanitaires canadiennes ont récemment fait des recommandations.

« Nous suivons de près l’évolution de la situation »

Pour les personnes qui ont eu des problèmes de péricardites ou de myocardites, suite à leur première dose de vaccin, le comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a recommandé « d’attendre que de plus amples informations soient disponibles avant de recevoir leur deuxième dose ». Dans un communiqué, Dr Shelley Deeks, présidente du comité, a fait savoir : « Nous suivons de près l’évolution de la situation des rares cas de myocardite ou de péricardite survenant après l’administration d’un vaccin à ARNm chez les jeunes. Le CCNI est encouragé par le fait que le tableau clinique semble léger et se résout rapidement ». Par ailleurs, le CCNI a recommandé que les personnes voulant recevoir un vaccin à ARNm soient informées du « risque très rare de myocardite ou de péricardite après l’immunisation ».

Notons que les autorités canadiennes avaient rassuré sur les cas de myocardite et de péricardite. L’administratrice en chef de la santé publique, Theresa Tam, avait mis l’accent sur le fait que les avantages des vaccins à ARNm sont plus importants que les risques de survenance de myocardites ou de péricardites. « Je tiens à faire savoir aux Canadiens que les avantages des vaccins à ARNm contre la COVID-19 continuent de l’emporter sur leurs risques potentiels. Il est important que chacun reçoive sa deuxième dose de vaccin afin de bénéficier de la meilleure protection possible » a-t-elle déclaré.