Les effets secondaires liés aux vaccins contre le nouveau coronavirus (covid-19) continuent de faire la une des journaux. En effet, un lien a été établi entre le syndrome de Guillain-Barré, une rare maladie grave caractérisée par une atteinte neurologique, et le vaccin de Johnson & Johnson.

95 cas étaient graves

L’avertissement a été donné hier lundi 12 juillet 2021 par l’agence américaine du médicament qui a mis en garde contre un « risque accru » d’avoir cette maladie à cause dudit vaccin. Plusieurs millions de personnes ont déjà reçu le vaccin de Johnson & Johnson. Selon les statistiques, cette population est estimée à environ 12,5 millions de personnes. Cependant, c’est une centaine qui a développé la maladie. 95 cas étaient graves et une personne en est morte. Notons que le syndrome de Guillain-Barré n’est pas étranger aux Etats-Unis. En effet, entre 3000 et 6000 personnes sont touchées par cette maladie chaque année.

Le vaccin avait été approuvé en février

Il s’agit d’une atteinte des nerfs qui se caractérise par une faiblesse ou même une paralysie progressive. Souvent, elle commence par les jambes et peut remonter le long du corps pour attaquer les muscles intervenant dans la respiration et ensuite les nerfs du cou et de la tête. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que des effets secondaires sont liés au vaccin de Johnson & Johnson. Approuvé en urgence, aux Etats-Unis au cours du mois de février dernier, les autorités sanitaires l’avaient suspendu pendant une dizaine de jours en avril, suite à des caillots de sang chez des femmes.