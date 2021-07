Un peu plus d’un an après l’apparition des premiers cas de la covid-19, le virus continue de sévir et de faire de nombreuses victimes. Face à l’urgence, plusieurs laboratoires ont développé des vaccins pour freiner la propagation du virus. Par la suite, la plupart des pays ont entamé des campagnes de vaccination de leurs populations. Démarrée depuis plusieurs semaines en France, la vaccination se faisait jusque là à compte-goutte.

Devant la menace d’une 4è vague et la progression fulgurante du variant Delta, le chef de l’Etat français Emmanuel Macron a pris la parole pour s’adresser aux français lundi dernier. Au cours de son allocution, Emmanuel Macron a fait des annonces fortes sur le pass sanitaire (ce qu’il faut retenir) et a invité ses compatriotes à se vacciner rapidement.

Après son annonce, les compteurs ont explosé. En effet, depuis l’annonce de Macron, les centres de vaccinations sont envahis par de nombreux français qui veulent se faire vacciner. Selon des sources concordantes, en 24h le site Doctolib a reçu plus de 1,7 millions demandes de rendez-vous. Certains sites de vaccination ont d’ailleurs pris des mesures pour anticiper la forte demande en commandant des doses de réserves.