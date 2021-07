Face à l’arrivée massive du variant Delta, comment les pays s’organisent ? Pour eux, une seule solution, la vaccination. En effet, que ce soit les vaccins à Arn Messager ou les autres, tous sont efficaces contre le covid et ses variants. Mais à quel point ? Certaines études démontrent qu’ils le seraient, mais un peu moins que ce qui était prévu.

En effet, en Israël, une étude commandée par le ministère de la santé, démontre que la vaccination (2 doses) de Pfizer-BioNTech est efficace à 64% pour la prévention du covid-19 classique, contre 90% auparavant. Pour autant, le vaccin reste toujours pertinent et efficace (93%), afin de prévenir les hospitalisations.

Le vaccin Pfizer, moins efficace que prévu ?

Concernant Moderna, les chiffres eux, ne varient pas ou très peu. Pour Johnson & Johnson, le vaccin est lui aussi efficace contre le variant Delta et ce, pour une période de huit mois au minimum. Pour autant, les recherches menées en Israël se basent sur un variant arrivé très récemment. Certaines études cliniques et précliniques sont donc incomplètes et toujours en cours.

Des études, toujours en cours

De même, le ministère israélien de la santé n’a pas dévoilé quelle méthodologie a été utilisée dans le but d’obtenir ces résultats. Il faut donc obtenir de nouvelles données, de nouveaux chiffres, afin d’y voir plus clair. Les chercheurs pourraient d’ailleurs se tourner vers le Royaume-Uni, afin d’obtenir de nouvelles informations, le pays étant frappé par une nouvelle vague de cas liés au Delta.