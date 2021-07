En conseil des ministres hier mercredi 7 juillet, un rapport d’audit sur la gestion de l’Agence nationale des transports terrestres (Anatt) entre 2016 et 2020 a “fait ressortir de graves irrégularités”. Séance tenante, Thomas Agbéva, le patron de l’Anatt et plusieurs autres cadres ont été relevés de leurs fonctions. Ils seraient présentement en garde à vue à la Brigade économique et financière (Bef). Le rapport d’audit présenté en conseil des ministres hier a notamment fait état de 2 mille 646 véhicules dont les frais de douanes n’ont pas été acquittés mais qui ont été frauduleusement immatriculés.

Dans un communiqué publié il y a quelques heures, la Présidence de la République invite notamment les propriétaires desdits véhicules à se rapprocher des services compétents dans un délai de 7 jours courant jusqu’au 14 juillet 2021, pour procéder au versement effectif des frais de dédouanement, faute de quoi, ils s’exposeront à la rigueur de la loi.

” Des manques à gagner estimés à 13,6 milliards de FCFA “

Les graves irrégularités notées par le rapport d’audit sont entre autres, les défaillances au niveau de l’organisation générale de l’Agence, caractérisée par un cadre réglementaire inadéquat, l’insuffisance du personnel technique, la pléthore d’agents d’exécution, la prépondérance des traitements manuels de données ainsi que le défaut de protection de celles-ci ou de l’intégrité du système informatique.

Ce contexte a favorisé au cours de la période de 2016 à 2020, des manques à gagner estimés à 13,6 milliards de FCFA dont 1,3 milliard de FCFA concernant des décaissements relatifs à des marchés irrégulièrement passés, 191 millions de FCFA s’agissant de paiements pour des actes anormaux de gestion et 12,1 milliards de FCFA au titre de présomptions de fraude dans le cadre de la gestion des opérations d’immatriculation.