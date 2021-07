Les médias français ont rapporté une situation assez peu ordinaire qui s’est produite au cours du week-end écoulé. En effet, un jeune homme de 18 ans du nom de Théo a été tué à l’arme blanche par un sexagénaire. La victime venait de décrocher son bac selon les informations rapportées sur lui. Il s’agirait d’un différend qui aurait eu lieu entre le présumé meurtrier et les victimes dans le centre commercial de Claye-Souilly, en Seine-et-Marne.

“Différend commercial”

Les victimes intervenaient en tant que vendeurs d’une boutique Bouygues Telecom. Le sexagénaire pour sa part serait venu faire une réclamation suite à un achat qu’il aurait effectué dans ledit centre. Il s’agirait selon les médias d’un « différend commercial ». Il n’aurait pas obtenu le remboursement qu’il réclamait. C’est alors que furieux, il serait revenu sur ses pas avec une arme blanche en poignardant deux vendeurs dont le jeune Théo qui a rendu l’âme.

L’agresseur maitrisé par des agents

Le second du nom de Dany a par contre eu la vie sauve grâce à une opération qu’il a subie. Ses jours ne seraient donc plus en danger. L’agresseur aurait été maitrisé grâce à l’intervention d’un policier et un agent pénitentiaire qui n’étaient pas en service mais qui étaient fortuitement présent dans le centre au moment du drame.