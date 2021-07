A travers une correspondance en date du 07 juillet dernier, le secrétaire du ministère du commerce informe le Conseil national du patronat de l’existence sur le marché de la viande de dinde contenant de la salmonella. “J’ai l’honneur de vous informer que l’Union Européenne a alerté le Bénin sur le fait que la viande de dinde en provenance de la Pologne serait contaminée à la salmonella. Je vous saurais gré des dispositions que vous ferez prendre pour une large information des opérateurs économique” a t-il écrit dans sa lettre.

Bactérie à l’origine de la fièvre typhoïde

La salmonella est une bactérie à l’origine des salmonelloses, de la fièvre typhoïde et du paratyphoïde. Les salmonelles sont des bactéries qui s’accumulent au niveau du système digestif et peuvent entraîner, pour la plupart, des infections généralisées, ou septicémies. C’est l’une des principales causes de toxi-infection alimentaire collective.

Elle résulte d’une forme de restauration collective. Ce qui peut provoquer un scandale alimentaire. Le Conseil national du patronat aura donc pour tâche d’informer les opérateurs économiques pour qu’ils ne fassent pas entrer cette viande de dinde contaminée au Bénin afin de préserver la santé de leurs concitoyens.