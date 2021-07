L’impact de la pandémie liée au nouveau coronavirus ne se ressent visiblement pas que sur l’homme. En Thaïlande et plus précisément dans la ville de Lopburi située au centre du pays, les singes ont été violemment frappés par les mesures mises sur pied pour lutter contre le virus et développent ainsi une attitude plutôt agressive. En effet, dans une vidéo qui a été rendue publique dans ce pays, on peut voir deux groupes de singes s’affronter au milieu d’une intercession.

Habitués à être nourris par des touristes

Ces animaux étaient habitués à être nourris par des touristes qui sont devenus rares par cette période de crise sanitaire. Selon les images de cette vidéo, on peut voir les animaux très agressifs s’affronter devant les passants qui ont tôt fait de se retirer de la circulation. Selon les informations rapportées par les autochtones sur la situation, les animaux seraient désormais habitués à sortir pour chercher à manger étant donné qu’ils dépendaient exclusivement des touristes. Aussi, les deux clans de singes sont-ils désormais habitués à s’affronter de façon régulière.

Ils prennent d’assaut les habitations

Ils prennent également d’assaut les habitations toujours dans le but d’avoir à manger et deviennent très agressifs envers les humains. « Les singes sont tellement habitués à ce que les touristes les nourrissent et la ville ne leur offre aucun espace pour se débrouiller seuls. Avec le départ des touristes, ils sont plus agressifs et se battent contre les humains pour se nourrir et survivre. Ils envahissent les bâtiments et forcent les habitants à fuir leurs maisons », a expliqué une vétérinaire du gouvernement.