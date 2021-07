Basile Ahossi, l’opposant au régime Talon est sorti de son mutisme le jeudi 1er juillet dernier à la faveur une interview accordée au journal L’Evènement Précis. Le vice-président du parti Les Démocrates est revenu sur les violences préélectorales d’avril dernier . Selon l’ancien député, il y a certes eu des manifestations contre le locataire de la Marina mais à aucun moment l’opposition n’a fait appel à des chasseurs pour semer la zizanie. « C’est l’opposition qui a manifesté son mécontentement et on a fait infiltrer l’opposition par des chasseurs » accuse-t-il.

“Echec total” du système partisan

Le vice-président du parti Les Démocrates va ensuite critiquer la réforme du système partisan. A l’en croire, le scrutin du 11 avril dernier a consacré « l’échec total » de cette réforme. « C’est la première fois que j’ai vu des partis qui n’ont pas présenté des candidats aux élections présidentielles. Or dans sa logique à lui, le chef de l’Etat, il veut réformer les choses pour que les politiciens prennent en main la destinée du pays. Aucun parti politique qui l’entoure n’a présenté de candidat. Lui, qui est candidat, il n’est d’aucun parti politique » fait observer l’ancien député.

“C’est le pouvoir qui dégèle les crises “

L’opposant va également s’attaquer à la gestion du chef de l’Etat. A l’en croire, « notre pays est sorti des repères ordinaires » sous le régime actuel. « Le Bénin est penché et n’est pas en équilibre ». On assiste à « un coup d’Etat permanent et le pays est en train de descendre dans les caniveaux ». Il demande au numéro 1 béninois d’ouvrir l’espace politique à ses compatriotes, à tous les niveaux. L’homme reste par ailleurs convaincu qu’il faut une assise nationale pour sortir le Bénin de la crise politique. Et c’est au pouvoir en place de prendre cette initiative parce que « dans les tous les pays au monde, c’est le pouvoir qui dégèle les crises ».