Comme à Rio en 2016, Noélie Yarigo s’est qualifiée sans coup férir en demi-finale du 800 mètres dame aux Jeux Olympiques de Tokyo. Elle compétira donc ce samedi 31 juillet pour accéder à la finale. Un objectif plus que clair pour la béninoise qui n’a jamais atteint ce stade de la compétition. « Le contrat n’est pas encore rempli » a-t-elle confié au site La Nouvelle République. On espère que son pépin à la cheville n’aura pas raison de ses ambitions.

” Mon entraîneur Claude Guillaume sait me préparer pour que je sois prête au bon moment”

En effet, elle s’est « fait mal » à la cheville hier vendredi en fin de course. « Je me suis fait mal à la cheville droite en franchissant la ligne d’arrivée mais j’espère récupérer assez rapidement avant ma demi-finale de demain soir » déclarait-elle. Ce samedi, elle sera en compétition avec des athlètes du vieux continent et des Etats-Unis. « Je suis une guerrière et la forme est là. Mon entraîneur Claude Guillaume sait me préparer pour que je sois prête au bon moment, lors des grands évènements » informe-t-elle.

Sur ce point la guéparde de la Pendjari n’a pas tort. Elle n’était que 59 e au classement mondial avant les JO de Tokyo. Et pourtant la béninoise a réussi à tirer son épingle du jeu. Elle a terminé la course avec un chrono de 2’00’’11, juste derrière la jamaïcaine Natoya Goule (1’59’’83). C’est d’ailleurs en évitant de percuter la compatriote d’Usain Bolt, juste après la ligne d’arrivée qu’elle s’est fait mal à la cheville.