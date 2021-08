Le nouvel exploit réalisé par le rappeur français Booba ne l’a pas laissé indifférent. Il y a de cela quelques jours, l’information avait circulé que le Duc de Boulogne avait franchi la base de 2 milliards de vues sur Youtube pour ses clips et ses vidéos des audios diffusées sur la plateforme la plus populaire de ce secteur en vogue.

L’intéressé a réagit sur Instagram via son compte @lapiraterieofficial par le biais d’une image sur laquelle on pouvait bien lire en grand caractère :“Booba 2 milliards de vues sur Youtube”. En commentaire, il n’a pas manqué de remercier son équipe grâce à qui cela a été possible. “Merci à vous et merci à mon équipe sans qui rien n’est possible. Le combat continue on s’arrête manger on reprend les armes et on y va! Que le niquage soit éternel!!!“, a écrit B20.

A travers ce nouvel exploit, le rappeur Booba qui est habitué au clash sur les plateformes de réseaux sociaux grave son nom dans l’histoire du rap français. Ces derniers mois, il est parvenu à se maintenir dans le classement des singles les plus écoutés en France.