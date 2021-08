Alors que Joe Biden est critiqué en interne pour la gestion de la situation en Afghanistan, les talibans jubilent après 20 ans d’absence du pouvoir et ont pris d’assaut les responsabilités politiques dans le pays. D’après des analystes, les droits des femmes devraient régresser, et les opposants aux talibans vont vivre les pires moments avec le nouveau régime. Mais cela n’a pas fait bouger d’un pouce le président Joe Biden qui considère toujours que le retrait américain était inévitable, même si certains critiquent le timing choisi.

«Que fait le monde occidental ?»

En Russie, les autorités ne sont pas du tout du même avis. Maria Zakharova, porte-parole du ministère des affaires étrangères s’est également exprimée sur le sujet. « Que fait le monde occidental ? Ce sont les mêmes pays de l’OTAN, de l’UE, qui y ont mis de l’ordre pendant 20 ans… Est-ce qu’ils commencent à déployer des camps de réfugiés, à allouer des fonds aux ONG concernées qui apportaient une assistance ? Non, ils publient une déclaration sur le site internet du département d’Etat, appelant à ne pas fermer les passages frontaliers, à laisser les routes et les aéroports ouverts…Au lieu de déployer des camps de réfugiés et d’allouer de l’aide humanitaire à la population afghane, les Etats-Unis et les pays de l’UE appellent les pays voisins à ne pas fermer les passages frontaliers », a vivement critiqué Mme Zakharova.