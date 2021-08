Andoche Amègnissè, l’ex-militant du Moele-Bénin, a dans une récente publication exprimé son ressenti sur la situation de l’opposition radicale au Bénin. A l’en croire, il est inutile de se voiler la face, cette opposition « est actuellement dans l’impasse et nul ne voit clairement là où elle peut nous conduire ». Dans ces conditions, il serait « donc stérile et vaniteux de continuer à jouer aux radicaux alors que notre opposition radicale semble de plus en plus incapable de conquérir le moindre espace… » a laissé entendre le politicien selon les propos rapportés par le journal Le Matinal.

Elle a « du plomb dans l’aile et se trouve sérieusement laminée »

Inutile de rappeler que les figures de proue de l’opposition radicale sont soit en prison, à l’extérieur ou en exil. Les seuls qui animaient réellement la vie politique béninoise à l’instar de Boni Yayi, Candide Azannai, ou encore Nicéphore Soglo sont inaudibles depuis un bon bout de temps. Chacun avec ses problèmes , dira t-on puisque le Boni Yayi est au chevet de sa femme malade en Europe et Nicéphore Soglo digère encore la disparition de son épouse Rosine .

Candide Azannai, n’apparaît plus en public. Reckya Madougou et Joël Aïvo sont en prison. Eugène Azatassou et Eric Houndété, le président du parti “Les Démocrates”, font des sorties médiatiques sporadiques. Il semble donc difficile pour l’opposition radicale, d’exister dans ces conditions. C’est ce qui fait peut-être dire à Andoche Amègnissè que cette opposition a « du plomb dans l’aile et se trouve sérieusement laminée ».