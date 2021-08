D’ici le 27 septembre, Google compte bloquer l’accès à ses services aux Smartphones fonctionnant sous Android 2.3.7 ou une version antérieure. L’annonce a été faite ce lundi 2 août par l’entreprise américaine. Selon les explications fournies par le géant américain, l’objectif de cette option s’inscrit dans le cadre de ses « efforts permanents pour assurer la sécurité des utilisateurs ». En effet, les versions antérieures n’assureraient plus une certaine sécurité aux comptes des utilisateurs.

“Une version plus récente d’Android”

L’entreprise californienne recommande ainsi à ses utilisateurs de se rabattre sur « une version plus récente d’Android, la 3.0 ». On retient qu’à partir du 27 septembre, les applications Google telles que Google Maps, Youtube ou encore Gmail ne seront plus disponibles. A la date fixée par l’entreprise californienne, les identifiants et mots de passe des clients qui utilisent le système ne seront plus reconnus par le système.

Google dans l’innovation

Selon les précisions apportées par des médias spécialisés, les propriétaires des portables bloqués, pourront tout de même avoir accès à leur compte via l’URL myaccount.google.com et leur messagerie Gmail sur mail.google.com. Rappelons que cette annonce intervient alors que l’entreprise américaine est dans un vaste processus d’innovation. Google compte désormais utiliser des processeurs conçus en interne pour équiper ses nouveaux smartphones Pixel mis en vente à l’automne prochain. Il vient ainsi mettre fin à l’usage des semi-conducteurs de Qualcomm ayant équipé ses appareils Android depuis plus de 15 ans.