Jacques Ayadji est pro-vaccin. D’ailleurs, il s’est déjà fait vacciner contre la Covid-19 et invite ses concitoyens à sortir massivement pour lui emboîter le pas. D’après le président du Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin), il ne sert à rien de croire aux théories complotistes qui parlent de la dangerosité des vaccins.

« Ceux qui résistent n’ont pas raison. Parmi les produits pharmaceutiques que nous consommons, lesquels avons-nous fabriqués nous-mêmes ? Si les gens veulent nous exterminer, ils n’ont pas besoin d’attendre le vaccin contre le Covid-19 » croit savoir le politicien, récemment invité sur le plateau de la télévision nationale. Jacques Ayadji va ensuite souligner la situation sanitaire très préoccupante que traverse le Bénin.

« Personne n’est candidat à la mort »

« Ce qui se passe dans le pays est grave. On ne peut pas donner des exemples, mais nous perdons beaucoup de citoyens dans notre pays » se désole le président du Moele-Bénin, persuadé que « personne n’est candidat à la mort ». Outre son invitation à la vaccination, le directeur général des infrastructures demande également à ses compatriotes de respecter les gestes barrières, c’est-à-dire, la distanciation sociale, le port de masques, le lavage des mains avec de l’eau et du savon et l’utilisation du gel hydroalcoolique.