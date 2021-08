Bonne nouvelle pour 19 officiers conservateurs des eaux, forêts et chasse béninois. Le président Patrice Talon a décidé de les promouvoir au grade de Lieutenant-Colonel par décrets n° 2021-388 et n° 2021-389 en date du 21 juillet 2021. Ce geste du président de la République est une reconnaissance de l’engagement de ces forestiers dans la lutte pour la conservation et la promotion des ressources naturelles du Bénin.

Outre la reconnaissance, la promotion est aussi une manière de les exhorter à continuer par servir le Bénin dans la dignité, en représentant la loi, l’ordre et l’autorité pour un usage durable des ressources naturelles. Il sera exigé d’eux plus de rigueur, de probité, d’exemplarité et d’ouverture d’esprit. Notons que ces officiers sont promus au grade de Lieutenant-Colonel au titre des années 2019 et 2020.

Des femmes dans le lot

Les commandants Amahowe Isidore, Fantondji Léon, Awessou Béranger deviennent donc Lieutenant-colonel à compter du 1er janvier 2019. Leurs collègues Lawani Kabirou et Kakpa Isaac accèdent à ce grade à compter du 1er avril 2019. Les commandants Gomina Issiaka, Assogba Amandine à compter du 1er juillet 2019 et les commandants Tchogou Bénoit et Kintonou Athanase à partir du 1er octobre 2019. Au titre de l’année 2020, les commandants Koutchadé Melkior , Houndelo Loetitia et Awokou Simon deviennent Lieutenant-colonel à compter du 1er janvier 2020.

Le 1er avril 2020, les commandants Gbedji Emmanuel, Dossa Léonce et Amakpè Félicien passent lieutenant-colonel. Le 1er juillet 2020 c’est autour de leurs collègues Tohngodo Bernard et Yabi Charles d’accéder à cet échelon supérieur. Le 1er octobre 2020, Hounkpetin Caroline et Akindele Sylvain sont à leur tour entrés dans ce cercle des Lieutenants colonels.