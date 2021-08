La chambre des comptes de la Cour des comptes a rendu public un document dans lequel figure le point des dépenses de chaque duo candidat à l’élection présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin. Dans le document, deux duos ont déposé leurs bilans conformément aux prescriptions des lois en vigueur en matière d’élection présidentielle. Il s’agit des bilans du duo Talon-Talata et celui Djemba-Hounkpè. Le duo Kohoué-Agossa n’a pas déposé son bilan. Et on retient que le duo gagnant a dépensé plus d’argent.

On sait maintenant combien les deux premiers duos candidats à la dernière présidentielle ont dépensé. Les dépenses financières effectuées par les deux duos que sont Talon-Talata et Djemba-Hounkpè lors de la campagne électorale pour la présidentielle d’avril 2021 ont été dévoilées par la chambre des comptes de la Cour des comptes. Le duo qui a gagné l’élection a dépensé plus de 2.391.443.057 FCFA selon les comptes de campagne déposés par les partis politiques à la Cour des comptes le 17 juin 2021. Les ressources proviennent des partis politiques et des candidats. Les partis politiques ont contribué aux dépenses du duo Talon-Talata à hauteur de 1 440 298 800 FCFA. Quant aux deux candidats formant le duo, ils ont apporté 951 184 257 FCFA. Le duo Talon-Talata est arrivé premier de l’élection présidentielle avec plus de 86 % des suffrages exprimés selon les résultats de la Commission électorales nationale autonome (CENA), confirmés plus tard par la Cour constitutionnelle.

D’après le bilan déposé par le parti FCBE, le duo Djemba-Hounkpè a dépensé un peu plus de 400 millions FCFA. Sur une prévision de 2.420.399.000 FCFA, l’équipe de campagne de la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) n’a dépensé que 474.765.957 FCFA. Un chiffre révélé par la Cour des comptes dans un document rendu public. Arrivé en 2ème position au terme de la présidentielle, le duo FCBE a eu plus de 11% des suffrages exprimés. Selon un document de la Cour des comptes, faisant état du point financier des différents candidats à la récente élection présidentielle, le point des dépenses effectuées par le duo du mouvement Restaurer la confiance (RLC) est indisponible.

Des dispositions légales

L’article 98 du code électoral stipule que « les candidats à l’élection du président de la République, ainsi que les partis politiques prenant part aux élections législatives et communales établissent un compte prévisionnel de campagne précisant l’ensemble des ressources et des dépenses à effectuer en vue des opérations électorales par eux-mêmes et/ou pour leur compte ». Ce même article dispose qu’ «ils en font dépôt contre récépissé à la Cour des comptes, quarante (40) jours avant la date des élections ». selon cet article, «la forme et le contenu des comptes de campagne sont fixés par décret pris en conseil des ministres, après avis du président de la Cour suprême. ».

Selon l’article 99 du code électoral, « soixante (60) jours au plus tard après la proclamation des résultats définitifs, les candidats ou les partis politiques ayant pris part au scrutin déposent contre récépissé auprès de la Cour des comptes, leur compte de campagne des pièces justificatives ». Plus loin, cet article dit que « la Cour des comptes rend publics les comptes de campagne afin de recueillir dans un délai de quinze (15) jours, les observations des partis politiques et des candidats ». Il est indiqué au niveau de l’article qu’ «après vérification des comptes, s’il est constaté un dépassement des dépenses de campagne, la Cour des comptes dénonce dans les quinze (15) jours, les frais de dépassement de seuil autorisé de dépenses de campagne au procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou pour l’élection du président de la République … ».