Les populations du département du Plateau, notamment celles de la commune de Sakété et ses environs s’apprêtent à vivre l’édition 2021 de la fête annuelle de la divinité Oro. Selon les détails rendus publics par le conseil communal et le conseil des hauts dignitaires de la commune, les hostilités démarrent le dimanche 22 août prochain.

Le but est de chasser les mauvais esprits de la ville. A cet effet, à quelques jours des manifestations culturelles, les femmes et les enfants sont strictement interdits de toute sortie. Selon les informations, le lancement des festivités du culte Oro est annoncé au niveau de la forêt centrale de la ville de Sakété. Le même rituel se fera dans les autres communes du département à savoir Adja-Ouèrè, Ifangni, Kétou, Pobè en présence des adeptes et dignitaires du culte.

Par ailleurs, les adeptes du culte devront procéder à des fermetures des voies pour le compte des festivités qui vont durer environ trois semaines. Les périodes les plus intenses du rituel sont généralement les 3ème, 7ème et 17ème jours caractérisées par des libations et autres cérémonies accessibles aux initiés.