La lutte du gouvernement béninois contre les cliniques clandestines se poursuit. Selon Le Matinal, pour exercice illégale en médecine, monsieur S.W. a été interpelé et placé en détention à la prison civile d’Abomey-Calavi ce jeudi 5 août 2021. Il sera présenté au juge du tribunal de première instance de cette ville le 9 septembre 2021. Un présumé complice a été mis sous convocation par le procureur de la République près le tribunal d’Abomey-Calavi.

Des cliniques privées clandestines sont toujours fonctionnelles au Bénin alors que depuis quelque temps, le gouvernement a déclenché une opération de fermeture de ses ‘’laboratoires de la mort’’. Les structures de veille du ministère de la santé ont mis la main sur un cabinet illégal. Le promoteur de ce cabinet, monsieur S.W. a ouvert sa clinique, sans aucune autorisation des services compétents du Ministère de la santé et y reçoit des patients à qui il fait consommer des médicaments dits traditionnels. Ces médicaments sont fabriqués au Nigeria et ne disposent pas d’autorisation de mise sur le marché béninois en violation des lois en vigueur en la matière. Le promoteur a été interpellé et présenté au procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abomey-Calavi hier jeudi 5 juillet 2021. Un mandat de dépôt a été décerné à son encontre. Un présumé complice et la partie civile sont mis sous convocation pour le 9 septembre prochain.