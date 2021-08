Harper’s Bazaar, est un magazine féminin d’origine américaine, considéré par bien de professionnels du monde de la mode comme une « véritable institution de la mode depuis plusieurs décennies ». Le magazine fondé en 1867, se définit lui-même comme étant « l’une des premières publications consacrées à regarder la vie des femmes à travers le prisme de la mode ». Ce Mardi, le célèbre magazine donnait une interview à la star mondiale de la musique pop, Beyoncé Knowles-Carter. Une occasion pour l’icône noire américaine de jeter un regard sur ses réalisations et dire ses ambitions alors qu’elle entamera le 04 Septembre prochain une partie importante de son existence.

« Je veux juste profiter de ma vie »

Dans son interview à Harper’s Bazaar, l’icône américaine s’est confiée sur les pressions qu’elle a subies au cours de sa carrière. Les pressions pour se maintenir au top niveau, pour maintenir son apparence et son niveau de notoriété. Mais aussi pourquoi maintenant elle prêche l’acceptation de soi aujourd’hui. Au sommet de sa gloire, la chanteuse se souvient avoir payé le prix d’un environnement beaucoup trop tourné vers l’extérieur. « J’ai sacrifié beaucoup de choses et j’ai fui toute distraction possible. Je sentais en tant que jeune femme noire que je ne pouvais pas tout gâcher. Je sentais la pression de l’extérieur et leurs yeux guettaient mon trébuchement ou mon échec » a confié l’épouse de Jay-z au magazine.

Et Beyoncé d’ajouter : « je n’ai pas réalisé à quel point cela avait un impact sur mon bien-être mental et physique. Je n’ai pas toujours fait de moi une priorité ». Mais maintenant que la chanteuse avait tout ce qu’elle pouvait espérer, une reconnaissance planétaire pour ses œuvres artistiques, une fortune solide et pérenne, une vie de famille remplie et résistante ; Beyoncé pouvait penser à faire d’elle-même désormais une « priorité ». Le 04 Septembre prochain Mme Knowles-Carter aura 40 ans.

« J’ai passé tellement d’années à essayer de m’améliorer et d’améliorer tout ce que j’ai fait que j’en suis arrivée à un point où je n’ai plus besoin de rivaliser avec moi-même. Je n’ai aucun intérêt à chercher en arrière. Le passé est le passé » et désormais déclarait Beyoncé, « Ma santé, la façon dont je me sens quand je me réveille le matin, ma tranquillité d’esprit, le nombre de fois que je souris, ce que je nourris mon esprit et mon corps, ce sont les choses sur lesquelles je me concentre ».

Aussi, a-t-elle conclu : « Mon souhait est que ma quarantaine soit amusante et pleine de liberté. (…) Je veux explorer des aspects de moi-même que je n’ai pas eu le temps de découvrir et profiter de mon mari et de mes enfants. (…)J’ai tellement fait en 40 ans que je veux juste profiter de ma vie ».