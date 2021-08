Britney Spears aurait violenté sa gouvernante et ferait objet d’une plainte déposée par cette dernière. C’est du moins l’une des informations qu’il convient de retenir d’une publication faite par le média américain « TMZ ». L’incident se serait produit en début de semaine selon le rapport de la plateforme d’informations. A la suite d’une altercation qu’il y aurait eu entre la chanteuse et son employée, l’interprète de Baby One More Time n’aurait pas été capable de garder son sang-froid.

Tout serait parti d’une situation qui se serait produite avec l’un des chiens de la chanteuse. L’employée aurait emmené le chien chez le vétérinaire suite à un fait de maltraitance animale. Britney Spears n’aurait pas aimé l’attitude de son employée et aurait entamé une violente dispute avec elle. C’est alors qu’au cours des échanges très houleux, la star aurait claqué le téléphone de la femme de ménage.

Une plainte contre l’artiste

Elle l’aurait projeté hors de sa main. L’employée de maison se serait par la suite rendue à la police pour déposer une plainte suite à la situation. La police aurait tenté en vain d’avoir la version de Britney Spears. Certains proches de la chanteuse ont tout de même nié les informations faisant état d’une attaque physique qu’il y aurait eu entre les deux femmes.