La 4ème édition du championnat d’Afrique de Roller Speed Skating et la 2ème édition du championnat d’Afrique de Inline Freestyle se déroulent depuis ce mercredi 4 août 2021 sur l’esplanade intérieure du stade Général Mathieu Kérékou et à la place Bayol à Porto-Novo. Et c’est bien à Porto-Novo que les athlètes béninois font sensation. Trois fois champion d’Afrique, ils sont décidés à conserver leur titre. Ils terminent bien la première journée de compétition par 11 médailles.

Malgré une mauvaise entame de compétition, les Ecureuils du Bénin du Roller Sport ont tenu leur rang à l’issue de la première journée d’hier mercredi 4 août 2021. La moisson semble tenir la promesse des fleurs dans ce début de compétition. Les athlètes béninois ont obtenu cinq fois des médailles d’Or, trois d’Argent et trois de Bronze pour le compte de cette première journée des Championnats. Au niveau de l’épreuve des 100m Sprint, dans les catégories Junior et Sénior Hommes et Dames, la matinée d’hier mercredi n’a pas été fructueuse pour les Béninois. Mais ce n’était qu’un début. Chez les Juniors Hommes, le Nigérian Franklin Igangan Samuel s’est imposé (10s 55) devant le Béninois Alex de Souza (10s 87) en finale. L’Egyptien Hassan Karim s’empare de la troisième place avec un chrono de 11s 01. Au niveau des Juniors dames, c’est encore l’Egypte qui décroche la médaille d’Or avec Alomolla Shahd (11s 07). Elle a dominé la Béninoise Rawdath Demba Diallo (12s 20). La troisième place est occupée par une autre Egyptienne, Sondos Othman.

Chez les Séniors Hommes, après les séries, place a été faite à la finale. Elle a été remportée par l’Egyptien Mostafa Mohamed (10s 30), devant Bah Ibrahima (10s 97) de la Guinée Conakry. Cédric Junior Vissiennon (11s 6) du Bénin termine troisième. C’est dans la catégorie Sénior Dame que le Bénin a décroché sa première médaille d’Or dans une matinée de compétition acquise aux Pharaons. Hermione Ahouissou a dominé en 12s 18, les sœurs Egyptiennes Lama Bayoumi (12s 22) et Lina Bayoumi (12s 42). « J’avais promis prendre l’Or, je viens de le faire. Je suis content », a déclaré la Béninoise après sa victoire.

Les choses ont changé dans l’après-midi dans le bon sens pour les Béninois. Ils ont raflé les 4 médailles d’Or possibles. Henresth Dona Houngbo en Junior homme, Rawdath Demba Diallo en Junior dames, Issoufou Bachirou en Sénior homme et Hermionne Ahouissou au niveau des Séniors dames ont écrasé la concurrence. En dehors de ces médailles d’Or, Rawdath Demba Diallo décroche la Bronze sur les 10.000 mètres Junior Dames. Sur les 10. 000 mètres senior dame, Larissan Outchoumaré s’offre la médaille de Bronze. Sur la même distance dans la catégorie senior homme, Abraham Amoussou remporte la médaille l’Argent. Les athlètes des différents pays qui participes à ces deux compétitions continentales poursuivent la compétition ce jeudi 5 août 2021.