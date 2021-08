Le Bénin a abrité, du 4 au 8 août 2021 à Porto-Novo et Cotonou, la 4ème édition du championnat d’Afrique de roller speed skating et la 2ème édition du championnat d’Afrique en inline freestyle. Les deux compétitions ont réuni plus de 200 athlètes venus d’une vingtaine de pays. Au terme des cinq jours de compétitions, le Bénin arrive en tête du classement général avec 46 médailles devant l’Egypte et le Nigéria.

Les Ecureuils rollers ont tenu leur rang lors de la 4ème édition du championnat d’Afrique de roller speed skating et la 2ème édition du championnat d’Afrique en inline freestyle. Champions d’Afrique trois fois déjà (Lomé 2017, Ismaïlia 2018 et Congo 2019), ils ont bien défendu leur titre à domicile pour confirmer leur hégémonie sur cette discipline au niveau du continent. Les Béninois confirment une fois encore leur domination dans cette discipline qui développe les qualités d’équilibre, de rapidité, de souplesse et, bien sûr, les réflexes.

46 médailles

Le Bénin rafle 46 médailles dont 22 en Or. L’Egypte se classe deuxième avec ses 39 breloques dont 10 en Or. Le Nigéria occupe la 3è place avec 11 médailles dont 2 en Or. En termes d’organisation, il faut noter que la Fédération béninoise de roller sports dirigée que préside Marius Tchibozo avec le soutien du gouvernement béninois et de la Confédération africaine de roller a tenu le pari.