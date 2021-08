Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)révèle qu’au cours des deux prochaines décennies les températures mondiales connaitront une augmentation. On retient que ce sera supérieur à la limite 1,5% fixée par l’accord de Paris sur le climat. Le document du groupe d’experts met également l’accent sur le rôle prépondérant joué par l’homme par rapport à cette situation.

« Il est sans équivoque que l’influence humaine a réchauffé l’atmosphère, les océans et les terres », a notamment martelé le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Les experts n’ont pas manqué d’attirer l’attention sur certaines catastrophes qui seront beaucoup plus régulière si le réchauffement se poursuit à ce rythme.

“Glas pour le charbon”

Ils ont notamment évoqué les inondations extrêmes, les sécheresses, les incendies de forêt, les vagues de chaleur et les tempêtes qui seront plus fréquentes à mesure que le réchauffement se poursuit. Le GIEC pour sa part n’a pas manqué d’indiquer qu’il est possible de freiner cette augmentation. Elle serait possible si des mesures drastiques et immédiates sont prises. Pour le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, ce rapport est un « code rouge pour l’humanité » et un « glas pour le charbon et les combustibles fossiles, avant qu’ils ne détruisent notre planète ».