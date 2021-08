Après le chef de l’Etat dimanche dernier, plusieurs personnalités politiques ont invité les populations à sortir se faire vacciner contre la Covid-19. Une voix non moins importante de la société civile s’est jointe récemment à ces politiciens et appelle « tous les citoyens Béninois à une mobilisation générale pour converger vers les centres de vaccination mis en place par le gouvernement aux fins de bénéficier des doses déjà acquises par le gouvernement pour une vaccination gratuite et disponibles contre le mal ».

La voix en question n’est autre que celle de Martin Assogba, président de l’Ong Alcrer. Il a lancé cet appel à la vaccination à ses concitoyens via un communiqué publié hier jeudi sur la page Facebook de son organisation. Dans cette note, l’Ong Alcrer, indique que le Bénin est confronté depuis quelques semaines à une troisième vague de la Covid-19. Cette résurgence du mal est caractérisée par une flambée inédite des cas d’infection à la forme grave de la Covid-19 avec un nombre élevé de décès au sein des populations.

Le choix de la raison

Il faut donc aller se faire vacciner pour atténuer « les effets dévastateurs et brutaux de la Covid-19 en cas d’infection », recommande l’ONG Alcrer, pour qui la vaccination est le choix de la raison qui permet de se prémunir contre la pandémie et ses multiples conséquences dévastatrices. A travers son appel à se faire vacciner, l’Association de lutte contre le racisme, l’ethnocentrisme et le régionalisme demande également aux béninois de respecter strictement et scrupuleusement les « mesures barrières exigées par le gouvernement et les autorités et les encourage à surmonter la peur pour conserver leur bien le plus précieux qu’est la santé ».