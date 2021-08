« Inspections aux douanes, quarantaine, mobilisation des communautés, tests de masse, etc., un tour, deux tours, puis trois tours », autant de mesures mises en place la Chine afin d’arriver à bout de la pandémie du coronavirus d’après Chen Zhengming, professeur d’épidémiologie à l’Université d’Oxford. A l’arrivée, ces mesures strictes mises en place par Pékin ont payé. Pour la première fois depuis juillet, la Chine n’a signalé aucun nouveau cas de Covid-19 transmis localement. C’est le signe que l’épidémie actuelle pourrait s’atténuer au milieu de la politique « tolérance zéro » de Pékin et des mesures anti-virus strictes à travers tout le pays.

Lors d’une récente épidémie qui selon les autorités, est principalement due au variant delta, plus de 1 200 personnes ont été confirmées infectées. Selon les autorités le variant a été importé de l’étranger et a provoqué une grappe fin juillet dans la ville orientale de Nanjing. Toutefois, aucun décès n’a été signalé dans l’épidémie. Cela a effet, incité les autorités à imposer des mesures de lutte contre l’épidémie, notamment des tests de masse pour des millions de personnes afin d’identifier et d’isoler les porteurs, ainsi que des restrictions de voyage à des degrés divers.

Des zones toujours en confinement

Dans le pays en général, les nouveaux cas locaux quotidiens sont tombés à un chiffre la semaine dernière, après avoir culminé début août. Depuis le week-end, les autorités ont levé les fermetures dans quelques zones de Pékin, ainsi que dans les villes de Wuhan et Jingmen dans la province centrale du Hubei, après que ces villes aient scellé certaines zones pour contenir le virus. En effet, les experts ne s’attendent pas à ce que la Chine modifie sa politique de tolérance zéro dans un proche avenir, même face à une poignée d’infections locales.

« Bien que la politique actuelle de la Chine se caractérise par un degré élevé de perturbations ainsi que par un coût élevé, une série de mesures efficaces a été mise en place, qui, à mon avis, ne seront pas abandonnées facilement », a confié Chen Zhengming à Reuters. La Chine a signalé 16 nouveaux cas de coronavirus asymptomatiques, qu’elle ne classe pas comme infections confirmées jusqu’à ce qu’ils présentent des signes d’infection tels qu’une fièvre.