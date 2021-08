La résurgence des cas de COVID-19 aux États-Unis en raison de la variante Delta a incité le CDC à promouvoir de nouvelles directives qui obligent même les personnes entièrement vaccinées à porter des masques. Plusieurs entreprises, à travers les États-Unis, ont ensuite modifié leurs plans de vaccination, de port du masque et de retour au bureau en raison de la résurgence des cas de COVID-19. De même, CNN, une des plus grosses chaines de télévision américaine, a ouvert la plupart de ses bureaux pour les employés qui veulent y travailler volontairement. À la condition expresse, cependant qu’ils soient complètement vaccinés. Ce jeudi les responsables annonçaient avoir licencié trois de leurs employés qui ont enfreint la règle.

« Nous avons une politique de tolérance zéro à ce sujet »

C’est par un mail de la direction de la chaîne au personnel, que les responsables de CNN, en premier le grand patron, Jeff Zucker, ont annoncé le licenciement de trois de leurs membres pour « être venus travailler sans être vaccinés ». Dans la missive, M. Zucker a déclaré que les employés licenciés avaient violé le système d’honneur de l’entreprise, qui demandait aux travailleurs d’attester qu’ils étaient vaccinés, sans les obliger toutefois à produire des preuves documentaires de leur vaccination.

Un état de chose qui pourrait d’ailleurs changer dans les jours qui suivent, la chaine avertissant être entrain de songer à ce qu’une preuve de vaccination fasse partie du processus d’entrée dans les bâtiments de CNN. « Laissez-moi être clair » a écrit le président Zucker, « nous avons une politique de tolérance zéro à ce sujet. Il faut être vacciné pour venir au cabinet. Et vous devez être vaccinés pour travailler sur le terrain, avec d’autres employés, que vous entriez ou non dans un bureau ».

Et le memo d’ajouter: « Tout le personnel du service des informations, des sports et des studios qui entre maintenant et à l’avenir doit être vacciné. Nous avons été clairs à ce sujet depuis des mois, il ne devrait donc y avoir aucune confusion ». CNN a décidé de reporter la date de retour aux bureaux du 7 septembre pour la mi-octobre, toujours en considération des nouvelles informations faisant état de la recrudescence des contaminations dus au variant Delta.