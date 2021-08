En France, le nouveau Coronavirus (Covid-19) fait des victimes chaque jour. Hier encore, nous vous informons que Covid-19 : le rappeur français Akhenaton était admis à l’hôpital depuis le dimanche dimanche. La situation préoccupe les autorités françaises au plus haut niveau. Cette semaine, le Président Macron a multiplié ses apparitions sur les réseaux sociaux.

Ceci pour convaincre les indécis à se faire vacciner et pour répondre à leurs questions. Il a également profité de l’occasion pour se prononcer sur le pass sanitaire. Ce jeudi, une nouvelle vidéo du Président Macron a été postée sur son compte Instagram. Et le numéro 1 français s’est prononcé sur la nécessité d’une 3è dose de vaccin contre le Coronavirus.

3è dose ?

Pour le Président Macron, “il faudra vraisemblement une troisième dose” mais elle ne sera pas administrée à tout le monde. Seules les personnes fragiles et les séniors auront droit à cette dose. “Il est maintenant établi que pour en effet lutter contre ce virus, il faut des rappels. Et il faudra vraisemblement une troisième dose, pas pour tout le monde tout de suite mais en tout cas pour les plus fragiles et les plus âgés“, a lancé le président Macron comme le montre le post Instagram ci-dessous.