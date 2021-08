C’est un fait pas ordinaire qui s’est produit au Brésil. En effet, un homme de Rio de Janeiro a reçu jusqu’à cinq doses de trois vaccins distincts, contre le nouveau coronavirus (covid-19). L’information a été donnée hier vendredi 20 août 2021 par la municipalité de Rio. D’après le site d’informations G1, l’homme en question était allé dans trois centres de vaccination et est parvenu à prendre les cinq doses grâce à des pannes informatiques.

Les autorités brésiliennes ont dit qu’ils prendront des mesures

La chaîne de télévision brésilienne TV Globo a donné plus de détails sur la période où le mis en cause s’est fait vacciner à plusieurs reprises. Ainsi, entre le 12 mai et le 21 juillet dernier, il a reçu une dose d’AstraZeneca, deux doses de CoronaVac et deux doses du vaccin Pfizer. Il est par ailleurs allé plus loin, en essayant de recevoir une sixième dose, mais a été arrêté le 16 août. Face à cette situation, les autorités brésiliennes ont dit qu’ils prendront des mesures. Dans une interview accordée à un média français, les autorités sanitaires ont fait savoir dans un courrier qu’ils entreront en contact avec l’homme en question pour qu’il donne les raisons sur la façon dont il est parvenu à recevoir toutes ces doses dans plusieurs centres de vaccinations.

Le secrétariat à la santé a dit être parvenu à « identifier cet homme dans ses registres » et qu’il prendrait les mesures adéquates. Pour rappel, le Brésil est le deuxième pays qui compte le plus de victimes de la covid-19, après les Etats-Unis. Dans le pays, la maladie a fait plus de 570 000 morts.