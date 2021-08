Le géant américain des réseaux sociaux Facebook a indiqué ce mardi avoir supprimé un réseau de comptes russes qui sont liés à une société britannique de marketing et qui visait à recruter des influenceurs pour diffuser du contenu anti-vaccin sur le Covid-19. La société de Mark Zuckerberg a déclaré avoir interdit les comptes liés à Fazze, une filiale de la société de marketing britannique AdNow, qui menait principalement ses opérations depuis la Russie, pour avoir enfreint sa politique contre les ingérences étrangères.

Le réseau social a déclaré que la campagne utilisait ses plateformes principalement pour cibler des publics en Inde, en Amérique latine et, dans une moindre mesure, aux États-Unis. Les enquêteurs de l’entreprise ont qualifié la campagne de « laverie de désinformation », créant des articles et des pétitions trompeurs sur des forums comme Reddit, Medium et Change.org. Ils utilisent de faux comptes sur des plateformes comme Facebook et Instagram pour amplifier le contenu. Facebook a déclaré que même si la majorité de la campagne est tombée à plat, le nœud de celle-ci semblait s’engager avec des influenceurs rémunérés et ces messages ont attiré « une attention limitée ».

AstraZeneca transforme les gens en chimpanzés

Les fake news sur le coronavirus et ses vaccins ont proliféré sur les sites de médias sociaux ces derniers mois. De grandes entreprises technologiques comme Facebook ont ​​été critiquées par les législateurs américains et l’administration Biden, qui affirment que la propagation de mensonges en ligne sur les vaccins rend plus difficile la lutte contre la pandémie. Facebook a déclaré que l’opération liée à la Russie avait commencé avec la création de lots de faux comptes en 2020 provenant probablement du Bangladesh et du Pakistan, qui se prétendaient basés en Inde.

La société californienne a déclaré que le réseau avait publié des mèmes et des commentaires sur ses plateformes en novembre et décembre 2020 affirmant que le vaccin AstraZeneca transformerait les gens en chimpanzés, utilisant souvent des scènes du film “La planète des singes” de 1968. Parallèlement à cette campagne de « spam », Facebook a déclaré qu’un certain nombre d’influenceurs sur la santé et le bien-être sur Instagram partageaient également les hashtags et les pétitions utilisés par la campagne.

65 comptes Facebook et 243 comptes Instagram supprimés

Facebook a déclaré qu’en mai 2021, après cinq mois d’inactivité, l’opération a alors commencé à remettre en question la sécurité des vaccins AstraZeneca et Pfizer/BioNTech contre le Covid-19. Facebook a déclaré avoir supprimé 65 comptes Facebook et 243 comptes Instagram dans le cadre de l’opération liée à Fazze. Il a déclaré que 24 000 comptes suivaient un ou plusieurs comptes Instagram. La société a déclaré que des questions sur la campagne subsistaient, telles que, qui avait chargé Fazze de mener l’opération.