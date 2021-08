Une grosse polémique est actuellement en cours en Allemagne alors que des milliers de personnes devraient être revaccinées après qu’une infirmière a admis avoir injecté à des patients une solution saline au lieu d’un vaccin contre le coronavirus. Près de 9 000 personnes qui pourraient avoir reçu de faux vaccins au printemps se verront proposer de nouveaux vaccins, a déclaré mardi l’administrateur du district de Friesland, Sven Ambrosy, lors d’une conférence de presse.

L’infirmière, qui n’a pas été identifiée par son nom, avait initialement admis avoir administré à six patients des injections de solution saline après que des soupçons eurent été soulevés en avril. Elle a dit qu’elle l’avait fait pour dissimuler le fait qu’elle avait fait tomber un flacon de vaccin Pfizer, a rapporté la chaîne de télévision allemande NDR. Toutefois, depuis que des tests d’anticorps ont été effectués, un groupe de personnes beaucoup plus large est soupçonné d’avoir été affecté. La police a également découvert que la femme, qui travaillait avec la Croix-Rouge, avait partagé des messages sceptiques sur les vaccins sur les réseaux sociaux, a déclaré NDR.

Tous ont plus de 70 ans

Les autorités locales ont déclaré qu’elles ne savaient pas combien des 8 577 personnes qui auraient pu être touchées n’avaient pas reçu de vrai vaccin, mais conseillent à toutes de se faire vacciner à nouveau par mesure de précaution. Ceux qui ont reçu les vaccins ont tous plus de 70 ans, ont rapporté les médias allemands, ce qui les rend plus vulnérables au covid-19, qui a tué plus de 91 000 personnes dans le pays.

Lors d’une conférence de presse, l’enquêteur de police Peter Beer a indiqué qu’il y avait un « soupçon raisonnable de danger ». Il a déclaré que les responsables travailleraient pour s’assurer qu’un tel incident ne se reproduirait plus jamais dans le district de Friesland. Ce n’est pas le premier incident dans lequel les injections de vaccins ont mal tourné. Plus tôt cette année, une femme italienne de 23 ans a reçu par erreur six injections du vaccin Pfizer par une infirmière distraite qui, selon les autorités, avait manqué d’attention.